Feyenoord wint beroep: toch fans welkom bij Europa League-duel met Porto

Feyenoord vond de sanctie te zwaar en tekende beroep aan. Met succes, zo bleek vandaag. De straf van het spelen van een Europese uitwedstrijd zonder uitpubliek is door de UEFA omgezet in een voorwaardelijke straf, met een proeftijd van een jaar. De geldboete van 55.000 euro wegens wangedrag van supporters blijft wel staan.

,,Feyenoord is uiteraard blij dat het team donderdag toch kan rekenen op de steun van de aanhang en dat supporters bij de wedstrijd aanwezig kunnen zijn”, melden de Rotterdammers op de clubsite. ,,Zeker omdat er veel kaarten waren verkocht en een groot aantal supporters hun reis al had geboekt.”

De club drukt mensen op het hart om vuurwerk thuis te laten. ,,Het is van groot belang dat de uitwedstrijd tegen FC Porto in alle opzichten ordelijk verloopt, vanwege de voorwaardelijke straf met proeftijd van een jaar en met het oog op de straf die mogelijk nog volgt naar aanleiding van het vuurwerk in De Kuip tegen Young Boys.”

Feyenoord strijdt donderdag in Portugal om de laatste kans op Europese overwintering. Een uitzege in het afsluitende groepsduel is noodzakelijk om kans te houden op het bereiken van de knock-outfase. Zelfs bij winst is de ploeg van trainer Dick Advocaat echter afhankelijk van het resultaat bij Rangers tegen Young Boys.