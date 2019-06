FIFA-baas Infantino op bezoek bij Franse president

De nieuwe alliantie is gericht op het bevorderen van gelijke rechten en scholing in Afrika door middel van voetbalactiviteiten. ,,Ik ben blij dat er een akkoord is getekend om voetbal te gebruiken als platform voor positieve verandering in de samenleving”, zei Infantino.



De 49-jarige Zwitser heeft op het FIFA-congres woensdag in Parijs geen tegenstander. Hij wordt waarschijnlijk bij acclamatie herbenoemd tot 2023. Infantino leidt de FIFA sinds 2016.