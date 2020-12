FIFA stelt voetbalbond Ivoorkust onder toezicht

Feyenoor­ders domineren laatste Elftal van de Week van 2020

11:41 De laatste speelronde in de eredivisie van 2020 heeft vier Feyenoord-spelers opgeleverd in het Elftal van de week. Hattrickhero Bryan Linssen heeft vanzelfsprekend een plek in het team na zijn optreden tegen Heerenveen (3-0), net zoals ploeggenoten Mark Diemers, Marcos Senesi en Eric Botteghin.