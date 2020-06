FIFA: Voetballers mogen in hetzelfde seizoen voor drie clubs spelen

Door de coronacrisis is er van enige balans in de internationale speelkalender geen sprake meer. Sommige competities zijn vroegtijdig beëindigd en in andere landen wordt juist tot ver in de zomer doorgespeeld, als het nieuwe seizoen in andere landen feitelijk al begonnen is. In augustus volgen dan waarschijnlijk ook nog de resterende duels in de Champions League en Europa League. De FIFA wil de met maatregel voorkomen dat spelers de dupe worden van de overlap in de seizoenen.