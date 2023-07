Fijn die twee banen met uitschuifbaar dak, maar het gros van de spelers op Wimbledon heeft daar niets aan

Michael van Gerwen heeft veel last na gebitsope­ra­tie: ‘Hij schaamt zich, alles staat schots en scheef’

Michael van Gerwen kampt met grote problemen aan zijn gebit. De drievoudig wereldkampioen onderging vorige maand een ingreep en heeft veel last van de naweeën. Hij zal de komende periode nog meer operaties moeten ondergaan en de kans is groot dat we hem met een beugel op het podium gaan zien.