Fikse domper: Bertens uitgeschakeld op Australian Open

Pavljoetsjenkova (27) is de nummer 44 van de wereld, maar stond ooit op plek 13 en won in haar carrière 12 titels. Twee jaar terug stond ze in Melbourne nog in de kwartfinale. Als ze de ballen vanuit het achterveld goed staat te raken, is het nog altijd een zeer gevaarlijke speelster. Van de vier eerdere onderlinge ontmoetingen had Bertens er drie gewonnen.

Die begon ook sterk aan de partij op Margaret Court Arena, een van de grotere stadions op Melbourne Park. Ze werd ook behoorlijk geholpen door de Russin, die in de eerste vier games elf onnodige fouten noteerde. Het werd snel 5-1, maar toen al veranderde het spelbeeld een beetje. Pavljoetsjenkova zag haar harde klappen veel vaker binnen de lijnen belanden en Bertens ging een paar fouten maken. Ze zag de dubbele break voorsprong worden gehalveerd, kwam bij 5-3 ook even onder druk te staan, maar serveerde zich prima naar de setwinst.

Maar meteen daarna kwam Bertens in de problemen. Ze werd direct gebroken en kwam 0-3 achter. De Nederlandse speelde te behoudend en liet zich in de rally overbluffen. Bertens baalde zichtbaar van zichzelf, schudde haar hoofd en mopperde. Maar ze laat die houding sinds vorig jaar doorgaans geen effect meer hebben op haar spel. Alleen had Pavljoetsjenkova haar niveau dusdanig opgekrikt dat Bertens, vooral op de service van de Russin, weinig in te brengen had. Op 5-3 en 30-30 – tussendoor stiekem gecoacht door coach Raemon Sluiter - had ze zichzelf een breekpunt kunnen bezorgen, maar na een lelijke forehand-misser kwam Pavljoetsjenkova op setpunt en sloeg toe.

In de derde set wisselde het momentum een paar keer. Bertens werd in de openingsgame direct gebroken, maar repareerde dat direct en leek na een goede lovegame het initiatief weer in handen te hebben genomen. Bij 2-2 ging ze echter opnieuw te voorzichtig te werk bij het zoeken van de aanval en werd daarvoor afgestraft door de Russin.