Finale Australian Open kort onderbroken door activist op de baan

Australian Open LIVE | Kan Nadal met rug tegen de muur comeback plaatsen in finale of wint Medvedev?

Rafael Nadal is dicht bij het schrijven van tennishistorie. Hij deelt het record van meeste grandslamtitels met Roger Federer en Novak Djokovic, maar zij staan vandaag niet in de finale van de Australian Open. Daniil Medvedev hoopt Nadal van nummer 21 af te houden en in dit liveblog mis je vanaf 09.30 uur geen moment! Tussenstand: Rafael Nadal - Daniil Medvedev*: 2-6 6-7(5) 3-4 * Begon set met serveren

12:50