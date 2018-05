Finale Champions League 2020 in Istanboel

Istanboel kreeg de voorkeur boven het Estádio da Luz in Lissabon, de thuishaven van Benfica. Daar pakte Real Madrid in 2014 de eindzege in het belangrijkste Europese bekertoernooi door stadgenoot Atlético met 4-1 te verslaan. De finale van volgend seizoen is in Wanda Metropolitano, het nieuwe stadion van Atlético Madrid.

De eindstrijd van de Europa League is in 2020 in de Poolse stad Gdansk. De winnaars van de twee Europese toernooien treffen elkaar in Porto voor de strijd om de Europese Supercup.

De finale van de Champions League voor vrouwen is in 2020 in de Austria Arena van Wenen. De vrouwen spelen hun finale vanavond nog in Kiev, waar zaterdag ook de mannen (Liverpool-Real Madrid) om de titel strijden. Bij de vrouwen gaat het tussen VfL Wolfsburg en Olympique Lyon met Shanice van de Sanden. Volgend jaar zijn beide finales al niet meer in dezelfde stad als de vrouwen hun eindstrijd afwerken in Boedapest.