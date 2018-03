'Finale' in eerste ronde tennistoernooi Miami

Serena Williams, met een wildcard toegelaten in Florida, treft het aanstormende talent Naomi Osaka. De twintigjarige Japanse schreef zondag het hoog aangeschreven toernooi van Indian Wells op haar naam. ,,Dat is het geluk van de loting'', zei Blake. ,,De fans krijgen een wedstrijd die ook de finale had kunnen zijn.''

Serena Williams maakte in de woestijn van Californië haar officiële rentree, nadat ze ruim een jaar aan de kant had gestaan vanwege haar zwangerschap. De 36-jarige Amerikaanse bereikte mede dankzij een zege op Kiki Bertens de derde ronde, waarin ze moest buigen voor haar zus Venus.



Nu gaat de winnares van 23 grandslamtitels de strijd aan met Osaka, die met Maria Sjarapova, Karolina Pliskova en Simona Halep drie tennissters van naam en faam versloeg. Bertens is als 29ste geplaatst in Miami en heeft een 'bye' in de eerste ronde. Bij de mannen maakt Robin Haase zijn rentree.