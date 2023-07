Finale Wimbledon: herken jij deze oud-kampioenen?

Met video Wimbledon-finalist Carlos Alcaraz kan Novak Djokovic nog van 24ste grandslam­ti­tel houden

Novak Djokovic staat zondag voor de negende keer in de finale van Wimbledon. De 36-jarige Servië rekende vanmiddag in de halve finale af met de 21-jarige Italiaan Jannik Sinner: 6-3, 6-4, 7-6 (4). Djokovic is nu nog maar één zege verwijderd van zijn 24ste grandslamtitel. Alleen Carlos Alcaraz kan hem nog van die mijlpaal houden. De 20-jarige Spanjaard won eveneens in drie sets van Daniil Medvedev: 6-3, 6-3, 6-3.