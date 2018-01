Financiële tegenvaller FC Den Bosch: 'Dit nieuws is een domper'

Broze liquiditeitspositie

Algemeen Directeur Paul van der Kraan is teleurgesteld, zo legt hij uit op de clubwebsite : ,,Het nieuws is een domper voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. We werken er vanzelfsprekend met zijn allen keihard aan om de stap naar boven spoedig weer te kunnen zetten." Ondanks de broze liquiditeitspositie is Van de Kraan ook optimistisch. ,,We ook nadrukkelijk positieve ontwikkelingen. De sportieve prestaties zijn boven verwachting. De club is in staat om een herkenbaar team met veel spelers uit de opleiding en regio te combineren met aantrekkelijk voetbal."