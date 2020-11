Finn Stokkers wil ook bij RKC een serie neerzetten

Bij die ene treffer is het tot nu toe gebleven voor Finn Stokkers in Waalwijkse dienst. De laatste wedstrijden slijt de centrumspits de meeste tijd op de reservebank. ,,Nee, dat is zeker niet wat ik wil. Een tegenvaller was dat ik in de interlandperiode op de training geblesseerd ben geraakt. Mijn enkel bleef vastzitten onder iemand anders. Sindsdien loop ik te tobben met mijn lichaam. Dan is het ook niet gek dat ik op de bank zit. Ik ben langzaam weer ready om te spelen. De trainer spreekt nog steeds zijn vertrouwen in me uit. Dat is een goed teken.”