Floranus in zomer transfervrij weg bij Heerenveen

Vingegaard (Jum­bo-Vis­ma) behoudt leiders­trui in Italië, dagzege voor Hayter

18:02 De Brit Ethan Hayter heeft de derde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een rittenkoers in Italië, gewonnen. De 22-jarige renner van Ineos Grenadiers won in Riccione de massasprint van een uitgedund peloton, voor de Australiërs Shane Archbold en Nick Schultz. De leiderstrui bleef in handen van de Deen Jonas Vingegaard van wielerploeg Jumbo-Visma.