Fognini al in eerste ronde uitgeschakeld, Roeblev imponeert wel

De 32-jarige Fognini, die samen met Robin Haase wel zijn eerste partij won in het dubbelspel, doet voor het eerst mee in Ahoy. De afgelopen jaren gaf hij telkens de voorkeur aan een toernooireeks in Zuid-Amerika.



Voor Chatsjanov, die al voor het vierde jaar op een rij van de partij is, was het pas zijn eerste zege ooit in Rotterdam. Vorig jaar werd hij in de openingsronde verrast door de Nederlander Tallon Griekspoor.



,,Ik wilde heel graag eindelijk die eerste overwinning hier", zei Chatsjanov (23) na afloop. "Hij was misschien niet helemaal fit, maar het is toch een goede overwinning op een zware tegenstander." Fognini liet zich halverwege de tweede set behandelen aan zijn linkeronderbeen.