Foor vertrekt transfervrij bij Vitesse, Al-Sadd snapt dat Xavi ooit naar Barça gaat

Zwartjens van Utrecht naar Den Haag

Al-Sadd doet officiële mededeling over Xavi

De directie van Barcelona en Xavi hebben gisteren samen rond de tafel gezeten en zouden daarbij gepraat hebben over de toekomst van de Spanjaard. Barça zou in hem een toekomstig hoofdtrainer zijn. De voormalig middenvelder is momenteel de baas bij Al-Sadd en de Qatarese club heeft een officieel statement uitgebracht. ,,Dat Xavi ooit naar Barça gaat is normaal en vanzelfsprekend. Dat is zijn club en zijn eerste thuis. Maar momenteel is Xavi gewoon coach van Al-Sadd. Hij focust zich op onze volgende wedstrijd en berichten over zijn toekomst zullen via onze officiële kanalen gaan.”



Bij Barcelona staat Erneste Valverde zwaar onder druk, al heeft de Catalaanse club aangegeven nog niet te denken aan een ontslag.