Foor vertrekt transfervrij bij Vitesse

Foor gaat Vitesse verlaten

Marc van Hintum heeft als technisch directeur al een poging ondernomen om Navarone Foor te behouden. Maar zijn missie is mislukt. De Nijmegenaar maakt deze zomer gebruik van zijn transfervrije status en vertrekt dan.



,,Foor is een geweldige speler”, zegt Van Hintum. ,,De situatie is voor hem veranderd (onder coach Leonid Sloetski was Foor op een zijspoor beland, nu speelt hij weer, red). Maar hij heeft zijn zinnen op een nieuw avontuur gezet. Hij zal zich tot het einde voor Vitesse inzetten. Foor is een voorbeeldprof. Het is jammer dat hij vertrekt.”



Foor (27) kwam in juli 2016 transfervrij over van NEC (na 167 duels) naar Vitesse. Hij speelde tot dusver 132 wedstrijden voor de Arnhemse club.