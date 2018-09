'Fortuna Sittard in gesprek met Dzsudzsák'

Jeffrey Herlings gaat in Assen op voor wereldti­tel MXGP

10:46 Jeffrey Herlings uit Oploo gaat deze zondag in Assen op voor zijn eerste wereldtitel in de MXGP. De 24-jarige motorcrosser van fabrieksteam KTM kan in de eerste manche van de voorlaatste Grand Prix van het seizoen het kampioenschap beslissen.