Foto's | Stadion ADO Den Haag wordt omgetoverd tot AZ-stadion

Snijplank voor RKC’ers als aandenken aan Keuken Kampioen divisie

13:29 De spelers van RKC Waalwijk kregen woensdagmiddag in het spelershome bezoek van de commercieel directeur van Keuken Kampioen, de sponsor van de eerste divisie. Hij kwam de spelers als beloning voor de promotie snijplankjes cadeau doen. Die gingen vergezeld van een brief waarin de spelers veel succes gewenst wordt in de eredivisie.