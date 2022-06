Foute muziek brengt turnster Tisha Volleman van slag in NK-finale

Een foute muziekkeuze van de dienstdoende ‘deejay’ in Ahoy bracht Tisha Volleman uit haar element. De Eindhovense turnster kreeg de mogelijkheid om haar vloeroefening over te doen, maar zag daar alsnog van af. Ze vond troost in brons.

Voor Volleman, zaterdag nog glansrijk tweede op de meerkamp, kreeg de nationale titelstrijd een merkwaardige afsluiting. Op vloer dacht ze een gooi te kunnen doen naar het goud, als afsluiting van een geslaagde tweedaagse. Na de eerste klanken rook ze nog geen onraad. Maar halverwege, toen ze door kreeg dat het verkeerde bandje opstond, moest ze opeens improviseren. En dat verliep niet vlekkeloos. Dat kwam ook in de score tot uitdrukking.

De jury was gevoelig voor haar protest, bood haar een herkansing aan, maar daarmee zou wel haar originele score komen te vervallen. En die was al goed voor brons. ,,Ik ga nog een keer, dacht ik toen ik net van de vloer kwam. Dan zit je nog vol adrenaline. Pas later voel je de vermoeidheid van het lange weekeinde. Dus wilde ik niet het risico nemen om in de fout te gaan en mezelf te blesseren.” Over anderhalve maand wacht alweer een EK in München voor de turnster van Topturnen Zuid uit Den Bosch.

Het foute muziekbandje was makkelijk te verklaren. ,,Ik heb twee verschillende vloeroefeningen. Eentje voor drie sprongseries en eentje voor twee. Het begin is hetzelfde. Deze muziek was voor drie series en ik deed er maar twee. Och, het is geen drama. Ik neem deze ervaring weer mee en ga doorbouwen naar de EK.” Ook haar fout op brug, waardoor ze het toestel tussentijds moest verlaten, beschouwde ze als een leermoment.

Twee finalisten

Bij de mannen viel Max Doppelbauer van Voorwaarts Veldhoven in de prijzen. Hij pakte goud op sprong. Ook daar zat een verhaal achter. Er waren maar twee finalisten op dit onderdeel. Voor een plek in de toestelfinale zijn twee verschillende sprongen vereist, maar bijna geen Nederlandse turner investeert nog trainingstijd in een ‘B-sprong’. Ook de 22-jarige Doppelbauer niet, maar hij gooide er tenminste nog een simpele overslag uit. Die scoort qua moeilijkheidsgraad een zware onvoldoende (1.6) maar baande voor Doppelbauer en zijn enige concurrent Elias Ridder wel de weg naar de medailles. Op basis van zijn eerste sprong ging de geboren Venraynaar met het goud aan de haal.

Lachend nam Doppelbauer de felicitaties in ontvangst. En och, over tig jaar staat die Nederlandse titel gewoon nog in de boeken. ,,Daar doen we het voor”, zei de Voorwaarts-turner die op ringen en vloer buiten de medailles eindigde. ,,Misschien dat ik in de toekomst nog ga trainen op een tweede sprong. Sowieso ben ik een laatbloeier. Pas vanaf mijn achttiende, toen ik in Den Bosch ben gaan trainen, doe ik aan topsport. Soms vergelijk ik me met heel talentvolle jongens die al vanaf hun tiende op het hoogste niveau meedoen. Dat kan demotiverend werken. Dan moet ik onthouden wat mijn achtergrond is.”