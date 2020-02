Fraai weekend voor de deur (maar gaat het feest wel door?)

Gisteren, op dezelfde dag dat het coronavirus in Nederland zijn intrede deed, werd de UAE Tour afgelast. Twee Italiaanse begeleiders bleken namelijk besmet. Dylan Groenewegen, Wilco Kelderman, Chris Froome en collega’s verblijven op dit moment in Abu Dhabi in quarantaine op hun hotelkamers. Afgelopen woensdag dook het virus op in Noorwegen, waar de internationale schaatstop zich heeft verzameld voor de WK sprint en allround. En in Italië, het grootste broeinest in Europa, wordt zondag de kraker tussen Juventus en Internazionale zonder publiek gespeeld.