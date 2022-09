Frances Tiafoe bezorgt Team World eerste Laver Cup na meeslepend duel met Stefanos Tsitsipas

De Canadees Felix Auger-Aliassime had Team World eerder vandaag aan kop gebracht door Novak Djokovic te verslaan in twee sets. Het wereldteam, dat onder leiding staat van John McEnroe, kwam daardoor voor het eerst op voorsprong: 10-8. De Europese tennissers stonden na de tweede dag van het evenement in The O2 in Londen met 8-4 voor, maar op de slotdag gingen de eerste twee partijen naar Team World.