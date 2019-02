Frank de Boer verliest bij debuut Atlanta United: ‘We waren soms een beetje naïef’

De ploeg van De Boer kwam in stadion Rosabal Cordero in Heredia al na acht minuten op achterstand door een treffer van Jose Guillermo Ortiz. Die gaf een klein half uur later ook de voorzet voor de tweede goal van de ploeg uit Costa Rica via Randall Azofeita.



,,We waren soms een beetje naïef, we speelden heel ‘open’, vooral in de beginfase’’, zei De Boer na afloop. ,,Je kan zeggen: zoiets mag niet gebeuren. Maar dit is voetbal, iedereen maakt fouten. Ik vind het vervelender dat we daarna niet de juiste reactie gaven’’, aldus de trainer van de Amerikaanse kampioen.