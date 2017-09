Frank Demouge keert terug bij NEC

'Crystal Palace ontslaat De Boer na vier nederlagen'

12:30 Frank de Boer is na vier nederlagen in de Premier League alweer ontslagen als trainer van Crystal Palace. Dat melden Engelse media. De nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Burnley (1-0) was voldoende aanleiding om de oud-trainer van Ajax en Internazionale de deur te wijzen.