Frankrijk en Turkije profiteren van dure misstap IJsland

Alle goals op video Cristiano Ronaldo-show in Litouwen

23:10 Aanvoerder Cristiano Rolando is hard op weg naar het onwaarschijnlijke aantal van honderd goals voor Portugal. De ster van Juve maakte vanavond in en tegen Litouwen interlanddoelpunten 90, 91, 92 en 93, goed voor de total productie in Vilnius: 1-5. William Carvalho maakte diep in blessuretijd de 1-5. Bas Nijhuis was de scheidsrechter.