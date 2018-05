Frans succes in Europa zeldzaam

Olympique Marseille mag dan de finale van de Europa League in eigen land spelen, toch is tegenstander Atlético Madrid woensdagavond (20.45 uur) in Lyon zwaar favoriet. Want al heeft Frankrijk de reputatie van een sterk voetballand, in de Europese toernooien spelen de clubs over het algemeen heel weinig klaar.

Ga maar na, slechts twee keer won een Franse club een Europese hoofdprijs. Ter vergelijking: Nederland was elf keer succesvol. En de twee Franse triomfen zijn beide ook alweer een tijdje geleden, ze dateren nog uit de vorige eeuw. Olympique Marseille versloeg in 1993 AC Milan (1-0) in de finale van de Champions League, die dat jaar zijn eerste editie beleefde. Het was de laatste wedstrijd van Marco van Basten in zijn loopbaan. De tweede en laatste Franse Europa Cup-zege was in 1996, toen Paris Saint-Germain de Europa Cup 2 omhoog mocht houden na winst in de finale tegen Rapid Wien (1-0).

Zowel in de Europa League als in de voorloper ervan, de UEFA Cup, won nog nooit een Franse club. Het is bovendien al veertien jaar terug dat een Franse formatie in de finale van een Europees toernooi stond, al waren dat er in 2004 wel meteen twéé. Maar Monaco verloor in de Champions League van Porto (3-0) en Olympique Marseille kwam in de UEFA Cup tekort tegen Valencia (2-0).

Volledig scherm Antoine Griezmann van Atlético Madrid in duel met Shkodran Mustafi van Arsenal tijdens de halve finale van de Europa League eerder deze maand. Arsenal ging door na 1-1 uit en 1-0 thuis. © Photo News

Spanje heerst

Nee, dan Spanje. Alleen al sinds het ontstaan van de Europa League in 2009 was er in de acht edities vijf keer een Spaanse winnaar. In diezelfde periode won ook vijf keer een Spaanse club de Champions League. En finales verliezen, daar doen ze in Spanje niet meer aan, tenzij er natuurlijk twee ploegen uit dat land in de finale tegenover elkaar staan. Voor de laatste keer dat een Spaanse ploeg in een Europa Cup-finale verloor van een team uit een ander land, moeten we terug naar 2001. Toen klopte Liverpool in de eindstrijd van de UEFA Cup Deportivo Alavés (5-4).