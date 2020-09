Franse hoop Monfils strandt in eerste ronde van Roland Garros

Monfils verloor maar een keer eerder in de eerste ronde. Dat was bij zijn debuut in 2005. Hij bereikte daarna een keer de halve finale, in 2008, en drie keer de kwartfinales.



Tegen Boeblik, de nummer 49 van de wereld, keek Monfils al snel tegen een achterstand van twee sets aan: 4-6 5-7. In de derde set herstelde de 34-jarige Fransman zich met 6-3-setwinst. Maar een break tegen op 3-4 in de vierde set werd Monfils fataal. Boeblik serveerde de partij vervolgens uit met 6-3.