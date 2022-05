Franse minister legt schuld van chaos rond finale bij Liverpool-fans: ‘Grootschalige fraude’

Podcast | ‘Ferrari laat zich weer afbluffen door Red Bull’

Het leek het weekend van Charles Leclerc te worden. Een pole in zijn geboorteplaats. Maar een Italiaans drama tijdens de race zorgde voor een zege van een Red Bull. Perez won, voor Sainz en Verstappen. Leclerc werd vierde. Over de woede van de Monegask, de fouten bij Ferrari en de aanstaande Bullfight praat F1-verslaggever Arjan Schouten in een nieuwe Pitstop met presentator Etienne Verhoeff.

29 mei