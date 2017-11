Franse tennissers na 13 jaar weer op eerste plek

De Franse tennissers stonden tussen februari 2002 en september 2003 en gedurende een paar maanden in 2004 ook al aan kop. Argentinië zakte naar de tweede plek. De kampioen van vorig jaar degradeerde via de play-offs uit de wereldgroep. België nam de derde plaats over van Groot-Brittannië.



De Nederlandse tennissers, zeventiende op de ranglijst, promoveerden juist naar het hoogste niveau. De equipe van captain Paul Haarhuis staat komend jaar wel voor een loodzware opgave in de eerste ronde. Oranje treft titelhouder Frankrijk begin februari in Albertville.