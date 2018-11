Fransen zonder kopman Richard Gasquet in finale Davis Cup

Zilveren Schoen Cuppen benut inhaalweek­end optimaal en dendert top tien binnen

14:25 Festilent-spits Joeri Cuppen was een van de weinige topschutters die in het inhaalweekend in actie kwam, en daar maakte de 21-jarige aanvaller goed gebruik van. Door twee doelpunten te maken in de wedstrijd bij Gassel is hij samen met Günther van Meurs de nummer negen van het BD Zilveren Schoen-klassement.