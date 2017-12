Fransman Macler komt zijn titel verdedigen in Supercross Schijndel

Oud-winnaar Mike Kras, de nummer twee van de vorige editie, lijkt opnieuw een van de belangrijkste uitdager van Macler in de MX Open-klasse. Traditiegetrouw trekt de Schijndelse cross veel buitenlanders aan. Waar de indoorcross in het naburige Nistelrode van de kalender is verdwenen, is Schijndel na ruim 30 edities een blijvertje. Ook na een aantal magere jaren. ,,We hebben een buffertje opgebouwd. Anders hadden we het de laatste jaren niet gered", aldus bestuurslid Harold Bijnen van MSV Schijndel.