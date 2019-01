Frenkie blijft bij Ajax, Ramselaar mag weg

De international van Wales stond naar verluidt in de belangstelling van Bayern München, Internazionale, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Juventus. Ramsey zou nu zijn gevallen voor het aanbod uit Turijn. Ramsey kan daar een contract tekenen met een wekelijks salaris van 140.000 pond, omgerekend ruim 150.000 euro, waarmee hij na Cristiano Ronaldo de best verdienende speler van de ‘Oude Dame’ wordt.



Ramsey speelde sinds 2008 meer dan 250 wedstrijden voor Arsenal. Onder manager Unai Emery is de Welshman echter niet verzekerd van een basisplaats. De creatieve middenvelder was met Arsenal in onderhandeling over een nieuw contract voor de komende vier jaar. De club trok het aanbod in september echter in, om financiële en sportieve redenen. Ramsey kwam daardoor wel in een luxe positie, want de keuze van zijn nieuwe werkgever bleek reuze.