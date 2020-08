Frenkie de Jong: ‘De kans op een verrassing in Lissabon is nu groter’

Vol vertrouwen gaat de oud-Ajacied de confrontatie in Lissabon aan. ,,We geloven erin. Als team stralen we ongelooflijk veel positieve energie uit en we voelen ons goed. Ook hebben we genoeg zeer goede voetballers om heel ver te komen in dit toernooi. Maar ja, dat geldt natuurlijk ook voor Bayern. Zij zijn ook in een fantastische vorm.”



Het format, waarin de kwart- en de halve finale in één wedstrijd worden gespeeld, is volgens De Jong in het voordeel van de underdog. ,,De kans op een verrassing is nu groter dan als het gaat om twee duels. Maar in onze confrontatie zal dat niet zoveel uitmaken. Vermoedelijk is tussen deze elftallen niet veel verschil in kwaliteit.”