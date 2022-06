Frenkie de Jong krijgt prijskaartje van 112 miljoen euro op zich geplakt, Antony meer dan 50 miljoen waard

Het Franse statistieken- en onderzoeksbureau CIES (Centre International d’Etude du Sport), dat in 1995 werd opgericht en kantoren heeft in Leicester, Milaan en Neuchâtel, berekent transferwaardes op basis van allerlei data en laat daarbij onder meer de leeftijd en contractduur van spelers zwaar meewegen.



Omdat de 23-jarige aanvaller uit Frankrijk inmiddels tot medio 2025 onder contract staat bij Paris Saint-Germain, staat hij bovenaan de lijst met een geschatte transferwaarde van 205,6 miljoen euro. De 21-jarige Braziliaan Vinícius Junior (maker van winnende goal in Champions League-finale en in het bezit van een contract tot 2024 bij Real Madrid) en zijn Noorse leeftijdsgenoot Erling Haaland (recent vijfjarig contract bij Manchester City getekend) volgen op gepaste afstand van Mbappé met transferwaardes van respectievelijk 185 en 153 miljoen euro.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De hoogste Nederlander op de lijst is Frenkie de Jong op de zevende plaats. Omdat de 25-jarige middenvelder eind 2020 een langdurige verbintenis tot medio 2026 tekende in Barcelona, schat het CIES zijn transferwaarde hoog in: 112,5 miljoen euro. Daarbij wordt ook direct een tekortkoming van het onderzoek naar voren: het algoritme van het CIES houdt geen rekening met de financiële situatie van clubs.



Volgens Spaanse media is Barcelona bereid om De Jong voor zo'n 80 miljoen euro te laten gaan. Erik ten Hag zou De Jong graag naar Manchester United halen om zijn nieuwe team vorm te geven, maar in 2019 wilde ook Pep Guardiola hem al graag naar Manchester halen. Het prijskaartje van Pedri, de 19-jarige teamgenoot van De Jong op het middenveld bij Barcelona, wordt geschat op 135 miljoen euro. Op 13 oktober 2021 tekende Pedri een nieuw contract bij Barcelona, dat daarin een clausule van 1 miljard euro opnam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De complete top honderd met de volgens CIES duurste spelers in Europa is hier te vinden. Andere Nederlanders in de tophonderd van de lijst zijn Borussia Dortmund-aanvaller Donyell Malen (66,7 miljoen euro) en Juventus-verdediger Matthijs de Ligt (63,2 miljoen euro). De Braziliaanse Ajax-aanvaller Antony (22) is de enige afgevaardigde van de eredivisie met een geschatte waarde van 51,2 miljoen euro. Antony is na Benfica-spits Darwin Núñez (ook 22 jaar) uit Uruguay de duurste speler op de lijst die niet in Engeland, Spanje, Italië, Duitsland of Frankrijk speelt.

Kevin de Bruyne (Manchester City), Mohamed Salah (Liverpool) en Casemiro (Real Madrid) zijn de enige dertigers in de lijst. Barcelona-middenvelder Gavi is met zijn 17 jaar de jongste speler op de lijst. 41 van de 100 spelers op de lijst komen uit in de Premier League, waarvan twaalf voor Manchester City en slechts vijf voor Liverpool. Oranje-captain Virgil van Dijk (30), die nog tot 2025 onder contract staat bij Liverpool, ontbreekt op de lijst van CIES.