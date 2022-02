Frenkie de Jong scoort op schitterende wijze voor oppermachtig Barcelona in Napels

De Jong kreeg de bal in de dertiende minuut met een hakje aangespeeld door Ferran Torres en na een korte dribbel gaf hij de aan de grond genagelde Napoli-doelman Alex Meret vanaf zo’n 25 meter het nakijken. Het betekende de 0-2, nadat Jordi Alba al vroeg uit een counter de score had geopend.

Lorenzo Insigne bracht met een benutte penalty de spanning terug, maar nog voor rust herstelde het sterk spelende Barcelona dankzij Gerard Piqué de marge van twee goals verschil. In de tweede helft maakte Pierre-Emerick Aubameyang er na een knap overstapje van De Jong 1-4 van, waarna de goal van Matteo Politano nog slechts voor de statistieken was.

Voor De Jong is het zijn tweede doelpunt in vijf dagen tijd. Afgelopen weekend vond de Oranje-international ook het net in de competitiewedstrijd tegen Valencia, die met 1-4 werd gewonnen. De ploeg van Xavi blijft daardoor in La Liga volop in de race voor de Champions League-tickets, al is de strijd om de landstitel dit seizoen te hoog gegrepen. Real Madrid heeft een voorsprong van maar liefst vijftien punten op de huidige nummer vier.