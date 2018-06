Fulham wil Tim Krul, Barça zet 'carta secreta' in voor Frenkie de Jong

LIVE: Amrabat zet streep door Portugal, FIFA blij met videoarbi­ter

10:23 Het WK is in volle gang. Vandaag alweer dag vier in Rusland met daarin de start van wereldkampioen Duitsland en topfavoriet Brazilië in actie. Mis niets in ons liveblog. • 14.00 uur: Costa Rica - Servië - liveblog vanaf 13.00 uur • 17.00 uur: Duitsland - Mexico - liveblog vanaf 16.00 uur • 20.00 uur: Brazilië - Zwitserland - liveblog vanaf 19.00 uur