Fysiotherapeut wil Robin Haase niet helpen

Robin Haase werd vanavond tijdens zijn partij tegen David Goffin niet geholpen door de opgeroepen fysiotherapeut. De man zei dat Haase de blessure ‘fakete’. De Nederlander reageerde verbolgen. ,,Ik kreeg al in de derde set last van de enkel.’’ Haase riep de hoofdscheidsrechter erbij, maar ook die gaf niet toe. ,,Hij zei: ‘ik ben geen fysio’.’’

Door Fardau Wagenaar



De tennisser maakte het zichzelf niet makkelijk tijdens de partij tegen de Belgische nummer 9 van de wereld. Hij klaagde al in de derde set over de invallende duisternis. Na de vierde set besloot hij om medische hulp te vragen, dit tot groot ongenoegen van het publiek, dat het gevoel had dat hij tijdrekte.

Haase ontkende dat na afloop. ,,Ik had last, maar de fysiotherapeut vond het niet nodig om me te behandelen.’’ Dat was niet de eerste keer. ,,Vijf jaar geleden weigerde deze fysio ook om me te behandelen. Ik weet niet waarom dat zo is. Ik vraag eigenlijk nooit om medische hulp.’’