Gaan de Ajax-jonkies het doen tegen Getafe?

Freek Heerkens twijfelge­val voor duel met FC Groningen

25 februari Freek Heerkens is nog niet volledig hersteld van zijn knieblessure bij Willem II. De 30-jarige verdediger uit Heeswijk-Dinther, die met vocht in de knie worstelt, is een twijfelgeval voor het duel met FC Groningen. Dinsdag begon de Tilburgse club aan de voorbereiding daarop.