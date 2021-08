Gakpo na ‘onnodige nederlaag’ bij Benfica: ‘Thuis moeten we het afmaken’

,,We zijn goed aan het seizoen begonnen”, vervolgde de aanvaller. ,,Die lijn moeten we doortrekken. Tegen Benfica begonnen we niet goed en hadden zij wat geluk met de doelpunten. Dan moet je als team bij elkaar blijven. Dat hebben we gedaan, wat leidde tot een veel betere tweede helft. We hadden er gezien de mogelijkheden ook meer moeten uithalen. Gelukkig krijgen we straks nog een wedstrijd om het weer goed te maken.”

Ook PSV-trainer Roger Schmidt heeft alle vertrouwen in een goede uitkomst. ,,Gelukkig volgt er nog een wedstrijd. We kijken er naar uit. Ik denk dat we nog alle kans hebben ons te plaatsen. Voor rust vond ik ons al beter”, aldus Schmidt. ,,Alleen hadden we twee ongelukkige momenten achterin, wat tot de tegentreffers leidde. Maar in de pauze geloofde ik er nog in, er was geen reden om niet positief te zijn. Dat we na de hervatting scoorden was heel belangrijk, maar er had nog meer ingezeten. De beste kansen waren voor ons. We hadden kunnen winnen.”