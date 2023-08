Galatasaray presenteert Hakim Ziyech tussen de fans in vol stadion na zege op Trabzonspor

Met videoHakim Ziyech is definitief speler van Galatasaray. De 30-jarige linkspoot uit Dronten werd vanavond gepresenteerd in het volgepakte Rams Park van Galatasaray, nadat de Turkse kampioen door twee goals van Mauro Icardi met 2-0 had gewonnen van Trabzonspor.

Ziyech kreeg deze zomer al geen rugnummer meer kreeg bij Chelsea en werd dus richting de uitgang gedwud door de club uit Londen. Ziyech wordt eerst een jaar gehuurd door Galatasaray, dat hem in de zomer van 2024 definitief kan overnemen voor een klein bedrag. De 54-international van Marokko begint daarmee aan zijn vijfde club in het profvoetbal na SC Heerenveen, FC Twente, Ajax en Chelsea.

,,Met Hakim Ziyech en zijn club Chelsea is overeenstemming bereikt over een tijdelijke transfer van de speler met een vrije koopoptie in de zomer van 2024. Galatasaray zal een seizoensvergoeding van 3.587.500 euro overmaken aan Chelsea. Er zal voor het seizoen 2024/2025 een transfersom van 2.850.000 euro worden betaald in het geval van een transfer", laat Galatasaray weten via Twitter, waarmee duidelijk is dat Chelsea financieel dus weinig opschiet met het vertrek van Ziyech. Chelsea gaf sinds de zomer van vorig jaar al ruim een miljard euro uit aan nieuwe spelers, waardoor er voor Ziyech geen plek meer was in de selectie van de nieuwe coach Mauricio Pochettino.

Ziyech speelde sinds de zomer van 2020 voor Chelsea, dat hem toen voor 40 miljoen euro overnam van Ajax. De creatieve linkspoot werd in de eerste seizoenen nog regelmatig gebruikt, maar het lukte hem mede vanwege blessureleed niet om de hoge verwachtingen in te lossen. Ziyech speelde in totaal 107 wedstrijden voor de topclub, waarin hij goed was voor veertien goals en dertien assists.

De linksbenige vleugelaanvaller, die nog wel de Champions League won met de Londenaren in 2021, heeft nog een contract tot medio 2025 op Stamford Bridge. Ziyech kwam afgelopen week al door de medische keuring. Dat ging eerder mis: Ziyech was al rond met Al-Nassr, maar kwam daar niet door de keuring. Zelf lachte Ziyech om die verhalen dat er problemen zouden zijn met zijn knie.



Eind januari klapte ook een tijdelijke transfer naar Paris Saint-Germain al op Deadline Day. Vervolgens stond Ziyech vreemd genoeg twee keer in een week in de basis, maar daarna verdween hij al snel weer uit de basis bij Chelsea. Hij kwam vorig seizoen tot slechts 928 speelminuten voor Chelsea, dat twaalfde werd in de Premier League.

Teamgenoot van Icardi, Mertens en Zaha

Galatasaray werd afgelopen seizoen landskampioen in Turkije. Ziyech komt in Turkije een oude bekende tegen: de Marokkaans international treft Dusan Tadic, die Ajax deze zomer transfervrij verruilde voor Fenerbahçe. Die club neemt het de komende donderdagen op tegen FC Twente voor een plek in de Conference League.

Bij Galatasaray wordt Ziyech teamgenoot van onder andere Mauro Icardi, Dries Mertens, Halil Dervisoglu, Wilfried Zaha, Kerem Demirbay, Lucas Torreira en Angeliño. Galatasaray maakte al plaats voor Ziyech door Italiaans international Nicolò Zaniolo (24) te verhuren aan Aston Villa.

Voor een plek in de poulefase van de Champions League moet Galatasaray de komende twee weken zien af te rekenen met Molde FK uit Noorwegen. Galatasaray versloeg FK Žalgiris Vilnius (Litouwen) en NK Olimpija Ljubljana (Slovenië) al in de afgelopen twee voorrondes. In de Süper Lig begon Galatasaray vorige week met een doelpuntloos gelijkspel in de uitwedstrijd bij Kayserispor.

Zaterdagavond speelde Galatasaray thuis tegen Trabzonspor, de kampioen van het seizoen 2021/2022 in Turkije. Door twee goals van Mauro Icardi werd met 2-0 gewonnen. Na die wedstrijd werd Ziyech dus gepresenteerd aan de uitzinnige fans in Rams Park, zoals de thuishaven van Galatasaray sinds kort heet.

