Galema maakt overstap van Oranje-Rood naar Den Bosch

Galema is blij met de stap. ,,Privé en sportief kom ik de komende jaren nieuwe uitdagingen tegen, het geeft me nieuwe energie waar ik erg naar uitkijk."

Een belangrijke reden van Galema om de keuze voor Den Bosch te maken is de hereniging met coach Eric Verboom. Verboom was in het verleden jeugdcoach van de talentvolle hockeyer en is tevreden met de komst van zijn pupil, zegt hij op de website van HC Den Bosch. ,,De ervaring van het winnen die Jelle heeft opgedaan in het verleden kan de ploeg een enorme stimulans geven."