Garbiñe Muguruza en Anett Kontaveit strijden om hoofdprijs in WTA Finals

Garbiñe Muguruza neemt het in de eindstrijd van de WTA Finals op tegen Anett Kontaveit uit Estland. Nadat Muguruza haar landgenote Paula Badosa in de halve finales in het Mexicaanse Guadalajara had verslagen, plaatste Kontaveit zich voor de finale door te winnen van Maria Sakkari uit Griekenland in drie sets: 6-1, 3-6 en 6-3.