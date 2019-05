Garin schrijft in München tweede ATP-toernooi op zijn naam

Door regenval was de wedstrijd tussen Berrettini en Roberto Bautista-Agut naar zondagmorgen verplaatst. Veel last van de korte partij (het werd 6-4 en 6-2 voor de Italiaan) had Berrettini niet, maar helemaal fris uit de startblokken kwam hij in de finale niet. Binnen een mum van tijd had hij de eerste set kansloos met 6-1 verloren van de gravelspecialist uit Chili.



In de tweede set herpakte Berrettini zich. Hij kreeg geen breakpoint tegen en sloeg in de achtste game toe op de service van zijn tegenstander: 6-3. Het draaide op een allesbeslissende set uit. Lange tijd ging het gelijk op, maar bij een stand van 5-3 mocht Garin voor de wedstrijd serveren. De Chileen leverde echter zijn service in, waarna het op een tiebreak uitdraaide. Met 7-1 was Garin daarin duidelijk de sterkste en mocht hij voor de tweede keer in zijn carrière de schaal van een ATP-toernooi in ontvangst nemen.