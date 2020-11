Gasperini gaat tactiek aanpassen na dodelijke counters Liverpool: ‘Vorig jaar kwam het ook nog goed’

,,Vorige week tegen Ajax kregen we al een waarschuwing, maar toen konden we na een achterstand van 0-2 nog goed terugkomen tot 2-2 en verdienden we nog om te winnen. Maar Liverpool is van een heel ander niveau. We moeten hiervan leren en kijken hoe we verder gaan, ook al omdat we in onze huidige manier van spelen te veel goals tegen krijgen.”



Volgens Gasperini heeft zijn ploeg moeite om het drukke speelschema in de Serie A en de Champions League goed vol te houden. ,,Liverpool blies ons weg qua intensiteit. We konden in dat opzicht niet brengen wat we normaal wel kunnen brengen. We konden het hoge tempo van de wedstrijd niet vasthouden. We lopen minder en we scoren minder in deze fase van het seizoen. Daardoor moeten we wat wijzigingen gaan aanbrengen in onze speelwijze. Dat hebben we vorig seizoen ook gedaan na een nederlaag van 5-1 tegen Manchester City en toen is het ook nog goed gekomen.”



Ajax speelt in groep D op 9 december thuis tegen Atalanta. Het is de laatste poulewedstrijd en de kans is vrij groot dat in dat duel de beslissing valt over het tweede ticket voor de knock-outfase in de Champions League.