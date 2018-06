Gasquet grijpt in Rosmalen vijftiende ATP-titel

De 31-jarige Gasquet kent zijn generatie- en landgenoot Chardy door en door. Waar Chardy in zijn carrière slechts één ATP-titel won (2009) was Gasquet een stuk succesvoller, met bijvoorbeeld twee halve finaleplekken op Wimbledon. Chardy, nummer 72 van de wereld, is echter in vorm en won vorige week een challengertoernooi in Londen. Ook wist hij dit jaar voor het eerst van Gasquet te winnen.