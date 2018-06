Gasquet naar finale Rosmalen ten koste van Tomic

Blessure­vrije Vos verovert podiumplek in Groot-Brittannië

15:55 Marianne Vos heeft opnieuw een podiumplaats bemachtigd in de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië. De voormalig olympisch- en wereldkampioene uit Babyloniënbroek eindigde in de vierde etappe als derde. Diezelfde klassering haalde ze ook in de derde etappe, terwijl ze in de tweede rit naar de tweede plaats sprintte.