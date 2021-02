Geblesseerde Djokovic slaat training over in Melbourne

Gefrus­treer­de Pliskova uitgescha­keld, thuisfavo­rie­te Barty wél door

11:32 De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De voormalige nummer 1 van de wereld, die als zesde was geplaatst in het grand slam van Melbourne, verloor in twee sets van haar landgenote Karilona Muchova: 5-7 en 5-7. Ashleigh Barty is wél door.