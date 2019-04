Geblesseerde Griekspoor trekt zich terug uit halve finale in Spanje

NBA Playoffs Golden State opnieuw torenhoog favoriet voor titel in NBA

13:01 Vanavond begint het basketbalseizoen in Amerika pas écht, met de start van de NBA Playoffs. Grote favoriet is, hoe kan het ook anders, Golden State Warriors. Wie gaat sterspeler Steph Curry en zijn kompanen van hun vierde NBA-titel in vijf jaar afhouden? Waarschijnlijk niemand.