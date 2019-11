Geboren Bredanaar Bayram bekroont basisdebuut in Champions League met assist

De ex-speler van NAC werd voor het thuisduel met Club Brugge omgetoverd van linksback tot linkshalf. Na een dikke tien minuten spelen pakte dat meteen goed uit. De mee naar voren gekomen Bayram leverde de beslissende pass op aanvaller Adem Büyük, die vanuit de draai de 1-0 tegen de touwen werkte.



Het was pas de eerste treffer die Gala dit Champions League-seizoen maakte. Een belangrijke ook; virtueel gezien (de wedstrijd is op moment van schrijven nog bezig) bracht het doelpunt Galatasaray naar de derde plek in groep A. Die geeft recht op kwalificatie voor de knock-outfase van de Europa League na de winterstop. Galatasaray speelt het zesde en laatste groepsduel over twee weken uit tegen PSG. Real Madrid is de andere ploeg in de poule.