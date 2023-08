Geduld Feyenoord-directeur Dennis te Kloese in Luka Ivanusec-soap raakt op: ‘Straks hebben we niets’

LIVE WK vrouwen­voet­bal | Wie sluit troostfina­le af met een prijs, gastland Australië of Zweden?

In het Suncorp Stadium in Brisbane gaan gastland Australië en Zweden op voor het brons bij het WK vrouwenvoetbal. Welk land houdt aan de troostfinale een prijs over? Volg de hoogtepunten van de strijd om plek 3 in ons liveblog.