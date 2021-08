‘Geen derde bod Real op Mbappé: Madrilenen trekken zich terug uit onderhandelingen met PSG’

Na Vuelta-suc­ces droomt Fabio Jakobsen van WK: ‘Samen met Mathieu van der Poel kan ook’

16:31 Na twee ritzeges in de Vuelta hoopt Fabio Jakobsen op een uitverkiezing voor het aankomende WK in België. De Nederlandse sprinter van Deceuninck - Quick Step begint morgen na de rustdag als groenetruidrager aan de slotweek van de Vuelta. Jakobsen: ,,Wat ik hier laat zien is een open sollicitatie om het WK te rijden.’’